'24 saatte 746 adet ölüm tehdidi aldım'

ABD’nin bakanlara ilişkin yaptırım kararının yerinde olduğunu söyleyen AKP'li bakanların eski danışmanı Tuna Bekleviç, Twitter'dan 746 adet ölüm tehdidi aldığını yazdı.

ABD'nin yaptırım kararını yerinde bulduğunu yazan Tuna Bekleviç, 24 saat içinde 746 ölüm tehdidi aldığını söyledi.

"Şahsıma atılan tüm iftiralar alçakçadır. Amerikan ajanlığı gibi fantastik başlıklar atan basın kuruluşları Amerikan ve İngiliz vatandaşlarını Bakan yapan Erdoğan rejimini görmezden gelirken tek vatandaşlığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olan şahsımı hedef göstermektedir" diyen Bekleviç, "Bu açıklamam gelen ölüm tehditlerinden endişe duyduğum için değil; Erdoğan rejiminin zulmü altında ezilen ülkemizin geldiği noktanın tarihe not düşülmesi ve bu rejiminin tehditlerinden korkmadığımı açık ve net olarak ifade etmek içindir!" ifadelerini kullandı.