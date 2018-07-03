24 Haziran'da ilginç görüşme iddiası: Bahçeli, İnce'yi aradı...

24 Haziran seçimlerinde sonuçların açıklanmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi aradığı ileri sürüldü.

24 Haziran seçimlerinin ardından ilginç iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, seçim gecesi MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, CHP adayı Muharrem İnce'yi aradığını iddia etti.

Takan, Bahçeli'nin İnce'ye, "Seçim sonuçlarının suhuletle kabul edilmesi gerekir" dediğini ileri sürdü.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

24 Haziran gecesine ilişkin anlatılanlardan birini çok önemsedim. Anlatan çok önemli bir siyasi kaynak. 2 siyasi kaynağı isim vererek dayanak gösterdi. Şöyle; seçim sonuçlarının açıklandığı ve neredeyse kesinleştiği anlarda Doktor Devlet Bahçeli, telefonla Muharrem İnce'yi arayarak tebrik etmiş.Buraya kadar her şey normal. Bundan daha doğal ne olabilir ki!.. Şunları söyledi; "Devlet Bey Muharrem İnce'yi tebrik ediyor. İnce'yi çok başarılı bulduğunu ve başarılarının devamını dilediğini belirtiyor. Ama Erdoğan da çok başarılı diyor ve ekliyor, seçim sonuçlarının suhuletle kabul edilmesi gerekir."

Haber kaynağım, bu iddiasını çok önemli kaynaklara dayandırarak isim vererek anlattı ama gazeteci şüpheciliği işte... Acaba Doktor Bahçeli telefon etti mi?.. Veya Doktor Devlet Bahçeli adına biri mi bu telefonu açtı?.. İddia edilen telefon görüşmesinde neler konuşuldu?.. Bunlara açıklık getirmesi gereken isimler belli; Doktor Devlet Bahçeli ile Muharrem İnce... Yazılı, sözlü veya gazete ilanıher türlü açıklamaya bu köşeden yer vereceğime söz veririm!..