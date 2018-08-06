24 Haziran sonrası yeni dönem: Aile atamaları sürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Haydar Ali Yıldız'ı atadı. Yıldız, Bilal Erdoğan'ın atışlarının ardından gündeme gelen Okçular Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını sürdürüyor. Erdoğan daha önce de Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, Esra Albayrak ve Selçuk Bayraktar'ın arkadaşlarını çeşitli görevlere getirmişti.

24 Haziran seçimlerinin ardından aile yakınlarını bakan yardımcılığı görevlerine getiren Erdoğan, şimdi de başdanışmanlığı görevi için benzer bir adım attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Haydar Ali Yıldız atandı.

Erdoğan'ın başdanışmanlığına atadığı Yıldız, Bilal Erdoğan'ın atışlarının ardından gündeme gelen Okçular Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını sürdürüyor.

BU İLK DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları Bilal Erdoğan ve Esra Albayrak'ın yönetiminde olduğu TÜRGEV'de görev yapan Ayşe Kardaş Ergezen'i, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakan Yardımcılığına atamıştı.

Erdoğan, damadı Selçuk Bayraktar’ın yakın arkadaşı Mehmet Fatih Kacır'ı da Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine getirmişti.

Erdoğan, teyzesinin oğlu olan İbrahim Er'i de Milli Eğitim Bakanı yardımcılığına atamıştı.

Bakan Berat Albayrak'ın arkadaşı Prof. Dr. Nuri Aydın da yine Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne atanmıştı.