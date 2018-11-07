24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'a 866 'ölü'den bağış

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 866 ölünün 'bağış yaptığını' tespit etti. Bağışların Hazine'ye aktarılmasına karar verildi.

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı için yarışan Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ile Doğu Perinçek'e yapılan bağışların bir bölümünün Cumhurbaşkanı Seçimi Yasası'nda belirlenen kurallara uygun olmadığını belirledi.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre Kurul, ölüler, 18 yaşın altındakiler ile Türk vatandaşı olmayanların ve tüzel kişilerin yaptığı ileri sürülen bağışlarla yasal sınırın üstündeki tutarlar için "Yasaya aykırılık" tespiti yaptı. YSK'nin ilk tespitleri adaylara bildirildi ve yapılan itirazlar ile açıklamalar üzerine bazı yardım ve bağışlarla ilgili aykırılık iddiasından vazgeçildi. Ancak bazı bağış ve yardımlar ile seçim hesaplarında kalan harcanmayan tutarların Hazine'ye gelir kaydedilmesi kararlaştırıldı.

Adayların seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgeler ile kullanılmayan makbuz ve listeler üzerinde YSK ve Sayıştay denetçilerinin yaptığı incelemelerin kesin sonuçları şöyle:

'ÇOCUK YARDIMLARI SEMBOLİK OLARAK YAPILDI'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, 18 yaşından küçük 748 kişiden 87 bin 546 TL, 866 ölü durumda olanlar adına 15 bin 71 TL, vatandaşlıktan çıkarılan 36 kişiden 22 bin 127 TL, bir tüzel kişi tarafından 40 TL bağış yapıldığı saptandı.

Çocuk yardımlarının sembolik olarak kimlik numaralarının kullanılmasından kaynaklandığı, "ölü durumda olanlarla vatandaşlıktan çıkartılanlar ve tüzel kişi adına yapılan yardım ve bağışların ise seçim harcamalarında kullanılmadığı, seçim hesaplarında durduğu" itirazında bulunuldu. 37 bin 238 TL'lik harcamanın usulsüz olduğuna karar veren YSK, "harcanmadı" savunmasını kabul etti. Bu karar üzerine diğer adaylarla karşılaştırıldığında harcanmayan en yüksek tutarın kaldığı Erdoğan'ın hesabındaki 55 bin 375 TL Hazine'ye intikal ettirildi.