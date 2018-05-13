24 Haziran öncesi dikkat çeken masa...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın kuruluşunun 150. yılı nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'nde verilen akşam yemeğine katıldı.
Erdoğan buluşmada yüksek yargının başındaki isimlerle aynı masadaydı. İliksiz cübbesini iliklemeye çalışan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Erdoğan'ın yanında oturdu.
Yemeğe Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve çok sayıda davetli katıldı.