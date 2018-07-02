24 Haziran hilelerine 'Tek yol sokağa dökülmek' diye tepki gösterdi, tutuklandı

24 Haziran seçim sonuçlarında hile yapıldığını belirterek, 'Siyasi tarihin en büyük yolsuzluğu bu olmalı. Anladık tek yol sokağa dökülmek' diyen Hakan Aykut Nili, tutuklandı.

Reklamcı Hakan Aykut Nili, 24 Haziran seçimleri sonuçlarına sosyal medyada üzerinden yaptığı, “Siyasi tarihin en büyük yolsuzluğu bu olmalı. Anladık tek yol sokağa dökülmek” paylaşımı ile tepki gösterdi.

25 Haziran gecesi Nişantaşı’ndaki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Nili, geceyi Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde geçirdi. Ertesi gün İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan Nili, “Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklandı.

Hakan Aykut Nili Emniyette verdiği ifadesinde sosyal medyada “hakan aykut” isminde bir hesabı olduğunu belirterek, “24 Haziran gününde İnstagram hesabımda anlık iletileri takip ederken soruşturmaya konu olan paylaşımı başkasının hesabında görüp kopyalayıp, kendi hesabımda paylaştım” dedi. Bir arkadaşının kendisini arayarak, “Bu paylaşımı kaldır. Hoş bir paylaşım değil” dediğini aktaran Nili 15-20 saniye sonra yaptığı paylaşımı kaldırdığını söyledi.

Nili’nin avukatı Gül Ceylan ise beyanında, müvekkilin yaptığı paylaşımın suç olabileceğini bilmediğini aktardı. Yapılan paylaşımın infiale neden olmadığını belirten Nili, “Müvekkil çok pişmandır. Yarın annesinin ameliyatı vardır. Onun yanında olması gerekmektedir. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep ediyoruz” diye konuştu. Hâkim, Hakan Aykut Nili’nin, “Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme suçunu işlediğine ilişkin dosya içerisinde mevcut tutanaklar, şüpheli savunmaları, sosyal medya çıktıları, delil ve belgeler hep birlikte incelendiğinde şüphelinin atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı, kaçma şüphesinin bulunduğu, suçun niteliği, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı” gerekçeleri ile tutuklanmasına karar verdi.