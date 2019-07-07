23 Haziran'dan günler önce İBB'den büyük harcama!

23 Haziran seçimine günler kala İstanbul Büyükşehir Belediyesi kasasından bir günde 1,7 milyar lira çıktığı ileri sürüldü.

31 Mart seçiminin iptalinden 23 Haziran seçimine kadarki süreçte İBB'de yaşananlar ortaya çıktı.

İstanbul'da seçiminin iptalinin ardından 51 günlük kayyum sürecinde neler olduğunu yazan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, 82 bin olan personel sayısının bu dönemde 84 bin 500'e çıktığını açıkladı.

Belediyenin borçlarının 26,7 milyar liradan 30 milyar liraya çıktığını aktaran Zeyrek, 16 Haziran günü belediyenin kasasından 1,7 milyar lira çıktığını ifade etti.

Bu paraların nereye harcandığı, işe alımlarda hangi "kriterin" öne çıktığı merak konusu.