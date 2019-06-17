23 Haziran'da AA dışında bir ajans daha sonuçları açıklayacak

CHP 24 Haziran seçimlerinde kurduğu Adil Seçim Platformu sisteminin çökmesi sonrası 31 Mart'ın ardından 23 Haziran seçiminde de AA'ya alternatif bir sistem kurmayacak. Geçtiğimiz yıl kapanan ANKA ise yeniden faaliyete geçtiğini belirterek seçim sonucu verilerini aboneleriyle paylaşacağını duyurdu.

31 Mart'ta Anadolu Ajansı’nın paylaştığı verilerin tam 14 saat boyunca durdurulması büyük tepkilere neden olmuştu.

Bu nedenle seçim öncesi tartışma başlıklarından biri de seçim sonuçlarını AA dışında açıklayacak bir ajans olup olmayacağı oldu.

24 Haziran seçimlerinde kurduğu Adil Seçim Platformu sistemi çöken CHP, 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de AA'ya alternatif bir çalışma yapmayacak ancak elinde biriken verileri zaman zaman yapacağı açıklamalarla duyuracak.

Öte yandan Sözcü'ye açıklamada bulunan ANKA Haber ajansı yetkilileri, yeniden faaliyete geçtiklerini ve 23 Haziran’da dileyen basın kuruluşlarına seçim sonuçlarına ilişkin veri akışı hizmeti sağlayacaklarını açıkladı.