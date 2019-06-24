23 Haziran seçiminin kaybeden anket şirketi belli oldu

23 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yakın tahminde bulunan şirket KONDA olurken, en kötü tahmin ise Yıldırım'ın yarım puanla kazanacağını ileri süren ORC'den geldi.

23 Haziran seçimini oyların yüzde 54'ünü alan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ise yüzde 44,9'da kaldı.

Seçim öncesi anket şirketlerinin büyük bir çoğunluğu seçimi Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını öngörürken, KONDA Araştırma ve Danışma sonuçları en yakın tahmin eden şirket oldu.

KONDA'nın 15-16 Haziran tarihlerinde 157 mahallede 3498 kişiyle yaptığı yüz yüze görüşmelerle elde ettiği veriler sonucunda hazırlanan raporda İmamoğlu'nun yüzde 54, Yıldırım'ın ise yüzde 45 oy alacağı tahmin edilmişti.

Avrasya Araştırma ise 17-20 Haziran tarihlerinde 960 kişiyle yaptığı araştırmada İmamoğlu'nun yüzde 53, Yıldırım'ın ise yüzde 46.3 oy alacağı tahmininde bulunarak sonuçlara en yakın tahmini yapan ikinci şirket oldu.

23 Haziran İstanbul seçimlerinin kaybedeni ise ORC Araştırma oldu. ORC araştırma 12-14 Haziran'da 6580 kişiyle yaptığı araştırmada Yıldırım 48.3 oy alacağını ve seçimi 0.5 puan farkla kazanacağı tahmininde bulunmuştu.