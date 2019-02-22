23 bin aile aşıyı reddetti, kızamık vakası patladı!

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Türkiye'de 2017 yılında 23 bin ailenin aşılanmayı reddettiğini belirterek, 'Kızamık ülkemiz için yeniden tehdit oluşturuyor. 2016'da 9 vaka görülürken, 2018'in ilk 9 ayında vaka sayısı 500'ü aştı' dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, kızamık hastalığının özellikle ilkbahar ve kış aylarında görüldüğünü, 2-3 yılda bir tekrarlayan salgınlara neden olabildiğini söyledi.

Dünyada yılda yaklaşık 50 milyon kızamık hastalığı görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Yalçın, her yıl 2 milyonun üzerinde de kızamık nedenli ölümlerin gerçekleştiğini, ölümlerin 5-9 yaş gruplarında daha sık görüldüğünü açıkladı.

Ukrayna, Romanya, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde aşılama oranlarının düşük olması nedeniyle vaka sayısında ciddi artışlar ve ölümler meydana geldiğini açıklayan Prof. Dr. Yalçın, "Türkiye'de 2011 yılında aşı karşıtlığı 183 iken, 2017 yılında 23 bin ailenin aşılanmayı reddettiği tespit edilmiştir. Aşıyla ilgili değişik çevrelerce iddia edilen yan etkilerine ilişkin uluslararası çalışmalarda yeterli veri bulunmamaktadır" dedi.

Aşı olmayıp da kızamık hastalığına yakalananlarda en sık ölüm nedeninin zatürre hastalığı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yalçın, "Kızamık hastalığı bazen kalbin dış tabakalarını etkiler hatta beyin iltihabına da neden olabilmektedir. Ülkemizdeki olgularda da 2 binli yılların başında neredeyse birkaç vakaya düşmüş olmasına karşın, hastalığın 2017'de dünya genelindeki artışı ülkemizde de gözlendi. Türkiye'de 2014'te 572, 2015'te 342, 2016'da 9 vaka görülürken, 2017'de 69 olgu görüldü. 2018'in ilk 9 ayında vaka sayısı 500'ü aşmıştır. Tüm bu gerçekler karşısında aşılanmaktan korkmayıp, kızamıktan korkmamız gerektiği gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Kızamık aşısı hayat kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yalçın, "Kızamık aşısı oldukça etkili bir aşıdır. Bir kişinin aşılanması yaklaşık 9-10 kişiye koruma sağlayabilmektedir. Aşılanma oranlarının yüzde 95 ve üzerinde gerçekleşmesi önem taşımaktadır. Aksi halde virüsün yaygınlaşması hızlanmaktadır" diye konuştu. Prof. Dr. Yalçın, öksürme ve aksırmayla yayılan kızamık virüsünün yaklaşık 2 saat ortamda canlı kaldığını, aşılanmayan bireylerin yüzde 90'ını etkilediğini ifade etti.