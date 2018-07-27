21. yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulması bugün

Dünya bugün 21. yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulmasına tanıklık edecek.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bugün 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulmasının yaşanacağını açıkladı.

Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek.

Sputnik'in haberine göre, ay, tutulma sırasında 'Kanlı Ay' olarak adlandırılan kızıl bir görünüme bürünecek.

Kuzey Amerika dışında dünyanın büyük bölümünden izlenebilecek tutulma, ocak ayındaki 'Süper Mavi Kanlı Ay' tutulmasından 27 dakika daha uzun sürecek.