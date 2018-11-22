2019 Yılı Bütçe Teklifi, komisyonda kabul edildi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk bütçesi olma özelliği taşıyan 2019 yılı bütçe teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklif, Aralık ayında Meclis Genel Kurul'unda görüşülmeye başlanacak.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda yaklaşık bir ay süren bütçe teklifi tartışmaları tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk bütçesi olma özelliği taşıyan 2019 yılı bütçesinde bugün son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesi görüşüldü. Bakanlığın bütçesinin kabul edilmesinin ardından, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi kabul edildi.

BİR TRİLYON LİRA ÖDENEK

Teklifle genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin lira, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 848 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6 milyar 536 milyon 982 bin lira ödenek veriliyor.

Teklifle genel bütçenin gelirleri 867 milyar lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 11 milyar lirası öz gelir, 63 milyar lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 74 milyar lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 6 milyar lirası öz gelir, 116 milyon lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 6 milyar 536 milyon lira olarak tahmin ediliyor.

SERMAYEYİ KURTARMA BÜTÇESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 388 milyar 945 milyon lira teklif edilen bütçede Bakanlığın bütçesindeki olağanüstü artışın, "Finansal Borçların Yeniden Yapılandırması" düzenlemesi başta olmak üzere "sermayeyi kurtarma operasyonu"nun merkezinde durmasından kaynaklandığı görülüyor.

Komisyonda kabul edilen bütçe teklifinin Meclis Genel Kurulundaki görüşmelerinin ise aralık ayında başlaması öngörülüyor.