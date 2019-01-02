2019 maaş zammı yılın ikinci yarısında geri alınacak

Yıl başından itibaren elde edilen gelir toplamının 18 bin lirayı aşması halinde emekçiler yüzde 20 kesintinin olduğu bir üst vergi dilimine çıkacak.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelir vergisi tutarları belli oldu. Hükümet gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınacak tutardaki artışı yine düşük tuttu. Yıl başından itibaren elde edilen gelir toplamında 18 bin liranın aşılması halinde, yüzde 20 kesintinin olduğu bir üst vergi dilimine çıkılacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Hükümetin tutarı düşük tutması nedeniyle emekçiler yine yılın ikinci yarısından itibaren yüzde 20’lik vergi dilimine girerek daha fazla vergi verecek. Eline geçen maaş ve ücret düşecek. Maaş ve ücretlerdeki artışlar, artan vergiyle geri alınacak.

Tebliğe göre, 18 bin liraya kadar yüzde 15, 40 bin liranın 18 bin lirası için 2 bin 700 lira, fazlası için yüzde 20, 98 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira (ücret gelirlerinde 148 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira), fazlası için yüzde 27, 98 bin liradan fazlasının 98 bin lirası için 22 bin 760 lira, (ücret gelirlerinde 148 bin liradan fazlasının 148 bin lirası için 36 bin 260 lira), fazlası için yüzde 35 gelir vergisi alınacak.

2 bin 20 lira olan asgari ücret eylülden itibaren bir üst vergi dilimi olan yüzde 20’ye girecek. Bekar bir işçi için geçerli olan net 2 bin 20 lira asgari ücretten vergi kesintisi olmuyor. Ancak evli ve çocuklu asgari ücretlilerden kesinti yapılıyor.

Bu nedenle 2 bin 155 lira alan evli ve 3 çocuklu asgari ücretli eylül ayından itibaren bir üst vergi dilimine girecek, ücretinden daha fazla kesinti olacak.

Ortalama 3 bin 500 lira maaş alan bir memur yüzde 20’lik dilime daha erken girecek. Haziran ayından itibaren maaşından yüzde 20 gelir vergisi kesintisi olacak.