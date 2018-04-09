2018'in ilk iki ayında kredi ve kart borçlusu 264 bin kişi takibe alındı

Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı 2018'in ilk iki ayında ayında 264 bin kişi yasal takibe alındı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Şubat 2018 Raporu’na göre Ocak-Şubat döneminde bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınanlar 264 bin kişi oldu.

Yılın ilk iki ayında bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı da 151 bin kişiye çıktı.

TBB Risk Merkezi'nin konuyla ilgili notunda, "Bir kişiye ait farklı zamanlarda yasal takibe düşen birden fazla kredi ve/veya kredi kartı borcu bulunabilmektedir. TBB Risk Merkezi tarafından yayımlanmakta olan bu bilgiler, yasal takibe düşmüş borç adetlerini değil, hakkında yasal takip başlatılan borçlu kişi sayısını göstermektedir" denildi.