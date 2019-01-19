'2018’de asgari ücretlinin gelirinin yarısı vergiye gitti'

Notta yer alan bilgiye göre 19 milyon ücretli çalışanın 8,5 milyonu asgari ücret ve altında gelire sahip.

CHP’nin raporu, asgari ücretlinin 2018’deki net ücretinin yarısının vergiye gittiğini ortaya koydu.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre CHP, ‘Hakça Bir Asgari Ücret İnsanca Bir Yaşam İçin Zorunluluktur’ başlıklı bir politika notu hazırladı.

Notta yer alan bilgiye göre 19 milyon ücretli çalışanın 8,5 milyonu asgari ücret ve altında gelire sahip.

Asgari ücret, geçen yıla göre dolar bazında yüzde 9,6 değer kaybederken ücretin bu yılın hızla açlık sınırının altına gerilemesi bekleniyor.

Notta şu ifadelere de yer verildi: “2018’de asgari ücretlinin eline geçen net ücretin yarısını vergiye gitti. 2003’ten bugüne kadar asgari ücretle çalışan bir işçinin, TÜİK’in geçim ücretine göre kaybı 16 yılda 2018 fiyatlarıyla yaklaşık 85 bin TL’dir. Asgari ücrete yakın düzeyde maaş alanların söz konusu haksız uygulamadan dolayı 16 yılda yaşadıkları kaybın toplamı 2018 fiyatlarıyla 600 milyar TL dolayında.”