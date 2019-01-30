2018'de Akdeniz'de her gün 6 sığınmacı yaşamını yitirdi

2018 yılında günde ortalama en az 6 sığınmacı Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken denizde boğularak hayatını kaybetti...

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2018 yılındaki sığınmacı ölümlerini raporlaştırdı.

Raporda, 2018'de Akdeniz'den Avrupa'ya sığınmacı sayısının 139 bin 300 olduğu, bunun son 5 yılın en düşüğü olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl Akdeniz'de en az 2 bin 275 sığınmacının yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu bilgisinin paylaşıldığı raporda, günde ortalama 6 kişinin öldüğü bildirildi.

2018'de İspanya'ya 54 bin 800 sığınmacının deniz yoluyla ulaştığı, İtalya'ya ise 23 bin 400 sığınmacının gidebildiği belirtildi.