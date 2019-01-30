2018'de Akdeniz'de her gün 6 sığınmacı yaşamını yitirdi

2018 yılında günde ortalama en az 6 sığınmacı Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken denizde boğularak hayatını kaybetti...
Çarşamba, 30 Ocak 2019 07:56

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2018 yılındaki sığınmacı ölümlerini raporlaştırdı.

Raporda, 2018'de Akdeniz'den Avrupa'ya sığınmacı sayısının 139 bin 300 olduğu, bunun son 5 yılın en düşüğü olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl Akdeniz'de en az 2 bin 275 sığınmacının yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu bilgisinin paylaşıldığı raporda, günde ortalama 6 kişinin öldüğü bildirildi.

2018'de İspanya'ya 54 bin 800 sığınmacının deniz yoluyla ulaştığı, İtalya'ya ise 23 bin 400 sığınmacının gidebildiği belirtildi.

 

 