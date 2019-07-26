2018 verileri açıklandı: Maaşın büyük bölümü yine kiraya gitti

2018 yılında hanehalklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmını konut ve kira harcamaları oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin "Hanehalkı tüketim harcaması" istatistiklerini yayımladı.

Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalardan en yüksek payı yüzde 23,7 ile konut ve kira harcamaları aldı, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı yüzde 20.3 oldu.

Hanehalkları, toplam harcamalarının yüzde 2.2'sini sağlık, yüzde 2.3'ü ise eğitim hizmetlerine yaptı.

Gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı 2017'ye göre 0.6 puanlık artışla yüzde 19.7'den yüzde 20.3'e yükseldi. Çeşitli mal ve hizmet harcamalarının payı yüzde 4.4'ten yüzde 4.9'a, haberleşme harcamalarının payı yüzde 3.4'ten yüzde 3.8'e, lokanta ve otel harcamalarının payı yüzde 6.2'den yüzde 6.5'e, mobilya ve ev eşyası harcamalarının payı yüzde 6.3'ten yüzde 6.5'e, eğlence ve kültür harcamalarının payı ise yüzde 2.7'den yüzde 2.9'a çıktı.