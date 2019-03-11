2018 büyüme rakamları açıklandı

Dördüncü çeyrekte yüzde 3 küçülen ekonomi 2018 genelinde yüzde 2,6 büyüdü. Verilere göre geçen yıl sanayi sektörünün katma değeri yüzde 1,1 arttı, inşaat sektörü ise yüzde 1,9 azaldı. 2018 yılının dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 0,5, sanayi sektörü yüzde 6,4 ve inşaat sektörü yüzde 8,7 azaldı.

Dördüncü çeyrekte yüzde 3 küçüldüğü açıklanan ekonomi 2018 yılının tamamında yüzde 2,6 büyüdü.

Dünya'da yer alan habere göre, cari fiyatlarla GSYH, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon TL oldu.

Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; tarım sektörünün katma değeri yüzde 1,3, sanayi sektörü yüzde 1,1 arttı, inşaat sektörü ise yüzde 1,9 azaldı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 5,6 arttı.

2018 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 45 bin 463 TL, dolar cinsinden 9 bin 632 dolar olarak hesaplandı.

4. ÇEYREK

2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 0,5, sanayi sektörü yüzde 6,4 ve inşaat sektörü yüzde 8,7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 0,3 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 azaldı.