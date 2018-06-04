2017'nin kurtarıcısı otomotiv 2018'de düşüşte

Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 15 oranında düşüş gösterdi. Yılın ilk 4 ayında otomotiv üretimi ve ihracatı da geriledi. 2016 ve 2017 yıllarında büyümeye 1 puanın üzerinde destek sağlayan sektörden 2018 yılında büyümeye katkı gelmeyeceği görülüyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Mayıs ayına ilişkin "otomobil ve hafif ticari araç pazarı" verilerini açıkladı.

Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14,83 oranında düştü.

Pazarda en büyük gerileme yüzde 20,87 ile hafif ticari araçta görüldü.

Otomobil satışlarında da yüzde 13'lük bir kayıp yaşandı.

İlk 5 aylık rakamlara bakıldığında ise, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,78 azalarak 302 bin 311 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı ilk beş ayında ise 317 bin 500 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Kurdaki artış ve motor hacmine göre alınan vergiler otomotiv ithalatında ve ithalata dayalı iç pazarda gerilemeye yol açıyor. Ancak üretim ve ihracatta da düşüş var. Otomotiv Sanayicileri Derneği verilerine göre 2018'in ilk dört ayında otomotiv üretimi adet bazında yüzde 2'ye yakın, ihracatı da yüzde 2'den fazla geriledi. Ancak otomotiv ihracatında binek otomobillerin payındaki artış, petrol, metal fiyatlarındaki artışa bağlı olarak birim fiyat artışı nedeniyle ihracat geliri artmaya devam etti, yılın ilk 4 ayında ihracat tutar olarak yüzde 20 arttı.

2016 ve 2017 yılında otomotiv üretimi ve ihracatı hem adet hem tutar bazında yüksek oranlı artışlar gösterdi. İki yılın GSYH büyümesine tüm ileri-geri bağlantılarıyla beraber otomotiv sektöründen gelen katkının 1 puanı geçtiği tahmin ediliyor. 2018 yılında ise otomotivden olumlu katkı gelmeyeceği, hatta katkının olumsuz olabileceği düşünülüyor.

Türkiye, Ford, Tofaş, Renault, Hyundai ve Toyota başta olmak üzere ana pazar Avrupa'ya orta ya da ekonomik segment olarak adlandırılan otomobiller ve hafif ticari araç satıyor. Buna karşılık yine Avrupa ağırlıklı olmak üzere orta-üst segment olarak adlandırılan otomobilleri ithal ediyor. Türkiye'nin otomotiv ve otomotiv yan sanayiinde belirleyeciliği en yüksek pazarı ise Almanya.