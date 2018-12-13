2014'te halka 'eşek gibi yaşayacaksınız' dedi, 2018'de Kızılay'a kayyum yapıldı

Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Kızılayı'nı olağanüstü genel kurula götürmek üzere kayyum atadı. Atanan kayyumlardan biri olan Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım, 2014'te Kızılay'ın aile şirketi gibi yönetildiği yönndeki eleştiriler üzerine eleştirenleri tehdit etmiş ve 'Ya bu ülkede eşek gibi sessizce yaşayacaksınız ya da defolup gideceksiniz' demişti.

Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Kızılayı'nı olağanüstü genel kurula götürmek üzere Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sarıkaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve Kızılay İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım'ı kayyum atamıştı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım'ın da kayyumlardan biri olması, akıllara Yıldırım'ın dört yıl önceki sözlerini getirdi.

İlhami Yıldırım’ın yönetim kurulu başkanlığı yaptığı Türk Kızılayı İstanbul şube başkanlığının yönetiminde Yıldırım ailesinin üyeleri ve AKP bağlantılı isimlerin yer alması, "Kızılay'ın bir aile şirketi gibi yönetildiği" eleştirilerine yol açmıştı.

İLHAMİ YILDIRIM: YA EŞEK GİBİ SESSİZCE YAŞAYACAKSINIZ YA DA...

İstanbul Okmeydanı'nda Berkin Elvan anmasına yönelik polis saldırısının ardından çıkan olaylarda, polis tarafından açılan ateş sonucunda cemevinde bir cenaze törenine katılan 30 yaşındaki Uğur Kurt yaşamını yitirmiş, bunun üzerine Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım Twitter'dan şu sözlerle halkı tehdit etmişti:

"Eğer arpanız fazla geldiyse o arpayı önünüzden almayı da biliriz. Arpa taşıyanları da biliriz. Ya bu ülkede eşek gibi sessizce yaşayacaksınız ya da defolup gideceksiniz. Sizlere her kim destek oluyor, yüz veriyorsa da şerefsizdir. Biz bu ülkeyi molotofla, tabancayla, havai fişekle, taş sopayla değil, Nene Hatunlarla, yırtık ayakkabıyla savaşarak kurduk. Size mi vereceğiz"

Gelen tepkiler üzerine önce Twitter hesabını kapatmış daha sonra ise hesabını açan Yıldırım, tweetlerini dışarıya kapatarak profilini gizlemişti.