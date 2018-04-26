2014'te Bahçeli'nin adayı Gül'dü

​MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin 2014 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için Abdullah Gül’ü önerdiği iddia edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerine yönelik muhalefetin ortak aday arayışında Abdullah Gül isminin öne çıkmasına twitter hesabından tepki gösterdi. “Gül’ün adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır” ve benzeri tweetler atan Bahçeli’nin 2014 yılında aday olarak ilk önerdiği ismin Abdullah Gül olduğu iddia ediliyor.

Milli Gazete’de yer alan habere göre 2014 yılındaki seçimlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan önce CHP’ye Abdullah Gül’ün ortak aday olması için öneride bulundu. Gül’ün bu teklifi reddetmesi üzerine İhsanoğlu’na teklif götürüldü.