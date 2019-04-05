2014 seçimlerinde AKP neler yapmıştı: Trafoya giren kedi, itiraz sürerken verilen mazbata

2014 yılında yapılan şaibeli yerel seçimde özellikle Ankara'da yaşananlar büyük tartışma konusu olmuştu.

31 Mart seçimlerinin ardından AKP'nin talebiyle neredeyse tüm sandıklar teker teker tekrar sayılırken, akıllara bir kez daha 2014 seçimlerinde yaşananlar geldi.

Ankara seçimlerinde Melih Gökçek geriye düşmek üzereyken yaşanan elektrik kesintileri, oy çuvallarına yapılan müdahaleler, okullarda yaşanan kavgalar ve usulsüzlükler hala akıllarda.

Özellikle yaşanan elektrik kesintileri ve dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın "Trafoya kedi girdi. Bu ilk kez yaşanmadı. Bunu seçime bağlamak yanlış" açıklamasıyla sembolleşen seçimleri Melih Gökçek az bir farkla kazanmıştı.

Halk açıklanan sonuçlara ve yaşanan usulsüzlüklere karşı sokağa çıkmış, AKP'ye uzun süre tepki göstermişti.

Ancak o dönemde CHP'nin sonuçlara ilişkin yaptığı birçok itiraz YSK tarafından reddedilmişti.

31 Mart seçimlerinde kazanan adaylara mazbatasını ısrarla vermeyen YSK, 2014 seçimlerinde CHP'nin itirazları sürerken Melih Gökçek'e mazbatasını da vermişti.