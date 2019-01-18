2002’de 8 milyon olan icra dosyası sayısı 20 milyona çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, '2002’de icra dosyası sayısı sadece 8 milyondu. 2016’da 13 milyon 500 bine çıktı. Bugün ise neredeyse 20 milyona ulaştı' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün Ankara Adliyesi İcra Mahkemeleri önünde bir basın toplantısı düzenledi.

Ekonomik sorunları nedeniyle icralık olanların hızla arttığını açıklayan Tekin, son 16 yılın icra dosyası verilerini açıkladı.

Tekin, “AKP iktidara geldiğinde, 2002’de icra dosyası sayısı sadece 8 milyondu. 2016’da 13 milyon 500 bine çıktı. Bugün ise neredeyse 20 milyona ulaştı” dedi.

20 milyon icra dosyası olan bir ülkede ekonominin sürdürülemez olduğunu belirten Tekin, icra borcu sebebiyle başta İstanbul olmak üzere 7 büyükşehirde her gün intihar eden onlarca yurttaşın olduğunu dile getirdi.