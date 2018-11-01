20 bin öğretmen atamasının yapılacağı tarih açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama sürecine ilişkin takvimi açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 7 Şubat 2019'da yapılacak.
400 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BEKLİYOR
Türkiye'de 400 bine yakın eğitim emekçisi atamasının yapılmasını beklerken, bir soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların öğretmen ihtiyacı sayısının 117 bin 403 olduğunu açıklamıştı.
2018 yılında ihtiyaca rağmen sadece 20 bin öğretmen ataması yapılmıştı.