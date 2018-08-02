20 bin araçlık filosu olan şirket 1,3 milyar dolarla battı, yöneticiler kayboldu

Sahibi olduğu 20 bin araçla büyük filo kiralama şirketlerinden biri olan Fleetcorp’un bankalara ve finans kuruluşlarına olan 1,3 milyar borç ile battığı söyleniyor. Şirketin yöneticilerine ulaşılamıyor.

20 bin araçla Türkiye’nin büyük filo kiralama şirketlerinden Fleetcorp’un bankalara ve finans kuruluşlarına olan 1,3 milyar borç ile havlu attığı iddia ediliyor.

Habertürk'ün haberine göre 3 binin üzerinde müşterisi olan ve tamamı Kuveytli iş adamı Adnan al Bahar’a ait olan şirketin Türk yöneticilerinden ise 1,5 aydan bu yana haber alınamadığı konuşuluyor.

Şirketten ikinci el araç satın alan bazı galericilerin ise araçların parasını ödedikleri halde devrini alamadıkları gerekçesiyle merkezi basıp zarar verdikleri ve bazı çalışanları darp ettikleri iddialar arasında.

'KÖTÜ YÖNETİM VE SUİSTİMAL'

Fleetcorp’a gerek araç satarken şirketin yaklaşan sonunu görüp hesabını zamanında kapatmış olan markaların, gerekse şirketin CEO’sunu yakından tanıyan bazı finans kuruluşlarının yetkilileri Fleetcorp’un düştüğü durumun sürpriz olmadığını, şirketin içine düştüğü bu durumda kötü yönetim kadar suiistimal ihtimalinin de olabileceğine dikkat çekiyorlar.

Şirketin bu şartlarda kurtulmasının mümkün olmadığı, ancak şirkete en az 50 milyon dolar sermaye girişiyle, birkaç yıl içinde yeniden nefes alabileceği konuşuluyor.