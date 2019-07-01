'2 Türk vatandaşı gözaltına alındı, Türk mağazaları kapatıldı'

Libya Ulusal Ordusu'na bağlı Ecdebie Güvenlik Servisi'nin, bölgedeki Türk mağazalarını kapattığı ve 2 Türk vatandaşını gözaltına aldığı iddia edildi.

Libya'da dün 6 Türkiye vatandaşının gözaltına alındığı haberine iki gözaltı iddiası daha eklendi.

Ecdebiye güvenlik servisinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ecdebiye güvenlik servisi başkanının talimatnamesi uyarınca kentteki Türk mağazaları kapatıldı ve 2 Türk vatandaşı gözaltına alındı” ifadesine yer verildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, mesaja gözaltına alınanların fotoğrafları da iliştirilirken, bunun Türk devletinin 'terör milislerine' verdiği desteğe misilleme olarak yapıldığı öne sürüldü ancak bu kişilerin hangi nedenle gözaltına alındığı bilgisi verilmedi.

Halife Hafter'in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nun Sözcüsü, tüm Türk hedeflerini düşman hedefi sayacaklarını açıklamıştı.