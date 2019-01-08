31 Mart seçimleri öncesi seçmen listelerinde hile yapıldığı iddiaları tartışma konusu olmaya devam ederken, Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, AKP'ye yakın bir hesaptan yapılan paylaşımı köşesine taşıdı.

Adalar'da seçmen listelerinde yapılan hileyi köşesine taşıyan Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, AKP'ye yakın bir hesaptan yapılan paylaşıma dikkat çekti.

"Ankara Kuşu adlı kullanıcı, mesajında, 'yaptığımız kamuoyu araştırması ve izlenimlere göre Ankara'da AK parti, CHP'nin 57 bin oy önünde birinci parti gözüküyor' diyordu. Bu söyledikleri doğru mu yanlış mı? Bilemem. Elimde anket veya başka bir ölçüm yok. Sadece şunları ifade edebilirim; 'Ankara Kuşu' adlı tivıtır kullanıcısının kim olduğuna dair önemli bir iddia konuşulur iktidar kulislerinde. 'Ankara Kuşu'nu R. Erdoğan'a çok yakınlığı ile bilinen AKP'de bir genel başkan yardımcısının eşi hanımefendi organize ediyormuş" diyen Takan, "'Ankara Kuşu'nun tivıtır üzerinden gönderdiği mesajları fırsat buldukça takip ederim. Doğruluk oranları bir hayli başarılı. İçerden doğru ve kesin bilgi kaynakları olmayan birinin bu başarıyı yakalaması imkansız. Nasıl bir anket metodu uyguladılar da AKP'nin CHP önünde 57 bin oyla önde olduğunu tespit ettiler? Bilemiyorum ama görünen o ki, bu mesaj büyük bir paniği ve acilen tedbir alınması gerektiğini anlatıyor. Ve itiraf etmeye çekindiklerinden ve de korktukları için aslında şu mesajı veriyor; 'Ankara'yı kaybediyoruz. Acil önlem alalım.' İstanbul Adalar'da belgelenen son sahtekarlık da aslında şu uyarıyı veriyor; Sandık güvenliği için çalışmalara daha bugünden titiz bir şekilde başlanmalı. Yoksa 2 odalı bir evden 100 kişi oy kullanabilecek!.." ifadelerini kullandı.