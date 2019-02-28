'2 milyon 22 bin haneye 80 liralık elektrik desteği 1 Mart'ta başlayacak'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 22 bin haneye 40 lira ile 80 lira arasındaki elektrik desteği ödemesinin 1 Mart itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 22 bin hanenin yararlanacağı elektrik desteği uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Destek miktarının evde yaşayan kişi sayısına göre 40.31 ila 80.63 TL arasında değişeceğini ifade eden Bakan Selçuk, ödemelerin belirlenen kişilere düzenli olarak PTT aracılığı ile yapılacağını duyurdu.

Buna göre; 1-2 kişi 75 kilovatsaat, 3 kişi 100 kilovatsaat, 4 kişi 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kilovatsaat elektrik desteği verilmiş olacak.