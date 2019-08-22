1’nci Ordu Komutanı Avsever'den İmamoğlu'na tebrik ziyareti

1’nci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.

1’nci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyarette bulundu.

Zabıta Tören Mangası’nı selamlayan Org. Avsever, İBB Şeref Defteri’ne şu ifadeleri yazdı:

“Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Kendisini ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duydum. Görevinin; kendisine, ailesine, güzel İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.”

Şeref Defteri’nin imzalanmasının ardından İmamoğlu ve Org. Avsever, makam odasında görüşme gerçekleştirdi.