196 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'de yürütülen soruşturmada da 20'si muvazzaf asker 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “FETÖ” soruşturması kapsamında tamamı muvazzaf 176 asker için gözaltı karar verildi.

İzmir’de yürütülen operasyonda da 20'si muvazzaf asker, 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 100'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 33'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 37'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay olmak üzere tamamı muvazzaf 176 askeri personel şüpheli hakkında eş zamanlı olarak uygulanmak üzere yakalama ve gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

İzmir'de de Cemaat'in TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 20'si muvazzaf, 5'i eski asker ile bu kişilerle irtibatlı 10 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kişiler arasında aktif görevde 2 üsteğmen, 2 teğmen, 16 astsubay ile meslekten ihraç edilen 1 yarbay ile 1 astsubay, açığa alınan 2 üsteğmen ve istifa eden 1 pilot yüzbaşı bulunuyor.