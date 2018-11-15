19 Mayıs Stadyumu’nda hukuk ayaklar altına alınıyor: Hukuksuzluk, vicdansızlık ve vandallık

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu yıkımına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verilen 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkımının devam ettiği tespit edildi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, 'Bu hukuksuzluk, vicdansızlık ve vandallıktır' dedi.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkımını durdurma kararına rağmen yıkım işlemine devam ediliyor.

Stadın tescil davasının bilirkişi keşfinde, yıkımına devam edildiğini tespit ettiklerini bildiren Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yargı kararlarının hiçe sayılmasına tepki gösterdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Cumhuriyet ideolojisinin spor alanındaki mekansallığını yansıtan 19 Mayıs Stadyumu’nda, yapının yıkımı ile birlikte hukuk bir kez daha yıkılıyor. Mahkemenin verdiği yıkımın yürütmesinin durdurulması kararına rağmen 19 Mayıs stadyumu yıkımına devam ediliyor. Bu hukuksuzluk, vicdansızlık ve vandallıktır. Cumhuriyetle mekansal hesaplaşma devam ediyor. Yürütmenin durdurulması kararını uygulamayan ve yıkımın devamına izin veren Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yıkımı gerçekleştiren firma hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Er geç yargı önünde hesap verecekler” dedi.