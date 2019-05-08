18 yaşına girenler 23 Haziran'da oy kullanacak, sandık kurulları yeniden oluşturulacak

İstanbul'da 23 Haziran'da yeniden yapılacak seçimde 18 yaşını geçen seçmenler de oy kullanabilecek. Sandık kurulları yeniden oluşturulacakken, seçmen listeleri en baştan askıya çıkmayacak.

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrası yol haritası da şekillendi.

İstanbul İl Seçim Kurulu ile ilçe seçim kurullarının YSK’nin kararındaki uyarılar doğrultusunda sandık kurullarını yeniden oluşturması gerekecek. (255 başkan ve 3 bin 500 üye yeniden kamu görevlileri arasından belirlenecek.) Seçmen listeleri ise yeniden askıya çıkmayacak.

Hürriyet'in haberine göre, AKP'nin itirazları doğrultusunda, sadece listelerden kısıtlı ve ölüler ile yerleşim yeri cezaevi olanlar çıkarılacak; 18 yaşına girenler de listeye eklenecek.

Yenilenen bir seçim olduğu için 31 Mart’ta büyükşehir için aday çıkarmayan İYİP ve HDP gibi partiler 23 Haziran’da da aday çıkartamayacak. Adaylar ölüm ya da adaylıktan istifa halinde değiştiği için İstanbul Büyükşehir seçiminde yine aynı isimler yarışacak. YSK, yeni bir aday belirleme süresi vermeyecek. Adaylıktan istifa halinde ise o partiye yeni bir aday belirleme hakkı tanınabilecek.