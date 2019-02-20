17 ilde MHP, 3 ilde AKP adayları geri çekildi: İşte ittifak yapılan iller

MHP, listelerin tesliminden hemen önce Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adayını çekti. AKP ise Kars, Kırklareli ve Iğdır'da daha önce isimlerini açıkladığı adayların seçime girmeyeceğini ve söz konusu bölgelerde MHP'nin destekleneceğini duyurdu. Bolu ve Bilecik'te de Cumhur İttifakı ortak aday çıkarak. Böylelikle AKP-MHP ittifakı 51 ile genişledi, 44 ilde AKP, 7 ilde ise MHP aday göstermiş oldu.

31 Mart seçimleri aday listelerinin teslimi öncesinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP, 17 ilde belediye başkanı adayını çekti. AKP ise Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekti. İttifakın Bolu ve Bilecik'te de ortak aday çıkaracağı kaydedildi. Böylelikle 44 ilde AKP, 7 ilde MHP aday gösterdi. 51 ilde ittifak kurulmuş oldu. Son anlaşma kapsamında MHP Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Bitlis, Sinop, Siirt, Muş, Hakkari, Edirne, Artvin, Giresun, Ardahan, Ağrı, Yalova, Şırnak ve Rize adaylarını çekti. Daha önce anlaşma yapılan iller kapsamında ise, Adana, Manisa, Mersin ve Osmaniye'de AKP aday çıkarmayacak, MHP'nin adayına destek verecek.