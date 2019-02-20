17 ilde MHP, 3 ilde AKP adayları geri çekildi: İşte ittifak yapılan iller

31 Mart seçimleri aday listelerinin teslimi öncesinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP, 17 ilde belediye başkanı adayını çekti. AKP ise Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekti.
İttifakın Bolu ve Bilecik'te de ortak aday çıkaracağı kaydedildi.
Böylelikle 44 ilde AKP, 7 ilde MHP aday gösterdi. 51 ilde ittifak kurulmuş oldu.
Son anlaşma kapsamında MHP Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Bitlis, Sinop, Siirt, Muş, Hakkari, Edirne, Artvin, Giresun, Ardahan, Ağrı, Yalova, Şırnak ve Rize adaylarını çekti.
Daha önce anlaşma yapılan iller kapsamında ise, Adana, Manisa, Mersin ve Osmaniye'de AKP aday çıkarmayacak, MHP'nin adayına destek verecek.