17 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

HSK Genel Kurulu, 17 hakim ve savcıyı Cemaat irtibatı iddiasıyla meslekten ihraç etti.
Perşembe, 10 Ocak 2019 15:02

HSK Genel Kurulu, Cemaat irtibatı nedeniyle 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç ettiğini açıkladı.

 