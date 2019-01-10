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17 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi
HSK Genel Kurulu, 17 hakim ve savcıyı Cemaat irtibatı iddiasıyla meslekten ihraç etti.
Perşembe, 10 Ocak 2019 15:02
HSK Genel Kurulu, Cemaat irtibatı nedeniyle 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç ettiğini açıkladı.
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