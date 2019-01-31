'17-25 Aralık' davasında 25 kişi için müebbet istendi

17-25 Aralık yolsuzluk dosyası davasında eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 25 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin devam eden davada, eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 25 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Takipsizlikle sonuçlanan 17-25 Aralık soruşturmasında "kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları" iddiasıyla 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davada, eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Kazım Aksoy ve Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 25 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Davanın müdahilleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ömer Dinçer'i avukatları temsil etti.

Bu sanıkların, 7,5 yıla kadar hapis cezası öngörülen "haberleşme hürriyetinin ihlali ve ifşası" ve 4,5 yıla kadar hapis cezası öngörülen "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından da şikayetçi sayısı kadar cezalandırılması talep edilen mütalaada, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan ceza talep edilen sanıklardan Yakub Saygılı, Yasin Topçu ve Kazım Aksoy hakkında, "darbeye teşebbüs" suçundan ceza istendiği için "örgüt yöneticiliği" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına yönelik karar verilmesi de istendi.

Mütalaada, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Fetullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, eski polisler Hüseyin Korkmaz, Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın'ın dosyalarının ayırlamasına karar verilmesi de istendi.