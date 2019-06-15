16 yaşında cezaevine giren Serhat Tuğan, 28 yıl sonra tahliye edildi

1991 yılında 16 yaşındayken PKK üyeliğinden cezaevine giren Serhat Tuğan akşam saatlerinde tahliye edildi. Tuğan, 32 buçuk yıl cezaevinde kalan Tahir Canan’dan sonra Türkiye’nin en uzun süreli mahkumlarından olarak anılıyor.

Hakkari’de 1991 yılında 16 yaşındayken PKK üyeliği ve “silahlı eylemde bulunmak”tan hüküm giyen Serhat Tuğan dün akşam saatlerinde Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre tahliyesinin ardından Tuğan’ın ilk sözleri “28 yıldır toprağa ayak basmamıştım. En çok toprağa çıplak ayakla basmayı özlemiştim” oldu.

Tuğan, 32 buçuk yıl cezaevinde kalan Tahir Canan’dan sonra Türkiye’nin en uzun süreli mahkumlarından olarak anılıyor.

1994’te Diyarbakır 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından “ülke topraklarından bir kısmını devlet hakimiyetinden ayırmaya matuf silâhlı eylemde bulunmak” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğan’ın avukatı 2008 yılında yaptığı başvuruda müvekkilinin silahlı eyleme katılmadığını bu nedenle cezanın örgüt üyeliğinden verilmesini talep etmiş ve yeniden yargılama istemişti.

2015 yılında Adalet Bakanlığı’nca konuyla ilgili başlatılan incelemede, Tuğan'ın silahlı eyleme katıldığını iddia eden tanıklar, o tarihte baskı altında ifade verdiklerini anlatmıştı. Bakanlık tarafından yeniden yargılama yapılması istenmiş ve dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görüşülmeye başlanmıştı.