16 Nisan'ın 'resmi' sonucunu 'bilen' anket şirketi 24 Haziran sonuçlarını açıkladı

16 Nisan referandumunda YSK ve AKP'nin şaibeli seçim sonucunu 'tahmin eden' Konsensus araştırma şirketi, 24 Haziran seçimlerine ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.

16 Nisan'da yapılan referandumun "resmi" sonucunu tahmin eden Konsensus araştırma şirketi, 24 Haziran anketinin sonuçlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın yüzde 47,9, Muharrem İnce’nin yüzde 26,8, Meral Akşener’in yüzde 14,8, Selahattin Demirtaş’ın yüzde 9,7, Temel Karamollaoğlu’nun yüzde 0,7, Doğu Perinçek’in ise 0,1 oy alacağı öne sürüldü.

Konsensus’un araştırmasında Cumhur İttifakı’nın yüzde 50.4, Millet İttifakı’nın yüzde 39.7 ve HDP’nin yüzde 9.7 oy alacağı ileri sürüldü.

İttifak içindeki oy oranları ise şöyle: "AKP yüzde 43,8, CHP 27,4, İyi Parti yüzde 11,2, HDP yüzde 9,7 ve MHP yüzde 7,4.”