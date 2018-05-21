16 Nisan'da rezil olan anket şirketi başkanı yine tahminde bulundu

16 Nisan referandumunda yüzde 60,8 evet çıkacağını açıklayan ve seçim sonuçları sonrası uzun süre sessizliğe bürünen Adil Gür, bu kez de 24 Haziran seçimlerine ilişkin tahminde bulundu.

AG Araştırma şirketinin sahibi Adil Gür, 16 Nisan Nisan referandumunda yüzde 60,8'le evet çıkacağını ileri sürmüş, seçimden sonra uzun süre sesi çıkmamıştı.

Aylar sonra ortaya çıkan ve 24 Haziran seçimlerine ilişkin tahminde bulunan Gür, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüzde 50-55 arasında bir oyla almasını bekliyorum" dedi. Gür, seçimlerin ilk turda sonuçlanacağını iddia etti.

"İnce 24 Haziran akşamı partisinden daha çok oy alacak. Bunun temel nedeni iyi konuşuyor, aile yapısı itibarıyla yaşadığı yer ortamı itibarıyla vs. toplumda sokaktaki insanlara benziyor. CHP aslında Sayın İnce’yi aday yapmakla doğru bir adım attı. Bu seçimde belki CHP oyları düşecek ama İnce CHP oyundan fazla alacak diyorum. Ama şu anlama da gelmemeli. İnce, 1 Kasım’daki CHP oyundan daha fazla oy alır anlamında söylemiyorum. 24 Haziran akşamı CHP’nin milletvekili genel seçiminde alacağı oydan daha fazla oy alacağını düşünüyorum" diyen Gür, "Akşener ve İYİ Parti 24 Haziran seçim kararı açıklandığı anda seçime en hazır muhalefet partisi olduğunu gösterdi. İyi bir çıkış yaptı. Sadece CHP’de Muharrem İnce isminin gündeme gelmesi biraz denklemi bozdu. Biz CHP seçmenini aslında hep sol seçmen zannediyoruz. Hâlbuki Türkiye’de sağ sol eskisi gibi bir şey ifade etmiyor" ifadelerini kullandı.