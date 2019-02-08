154 milyon oy pusulası basılacak

YSK, 31 Mart seçimleri için 153,9 milyon oy pusulasının basım-dağıtımı için ihaleye çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak olan seçim pusulası için ihaleye çıktı.

İhale 153,9 milyon oy pusulasının hazırlanması, basım ve dağıtım işi için ihale açtı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, toplam 29 il bazında yapılacak ihalelere, sadece ilgili il merkezinde faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecek.

Ankara, Kayseri, Erzurum, Adana, Diyarbakır, Sakarya, Kocaeli, Samsun, Denizli, Eskişehir, Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla'nın yer aldığı ilk grup iller için 13 Şubat'a kadar teklif verilebilecek.

Bursa, Gaziantep, Tekirdağ, Antalya, Manisa, Van, İzmir, Hatay, Trabzon, Balıkesir, Şanlıurfa, Ordu, Aydın, Mardin ve Malatya'nın yer aldığı ikinci grup iller için ise teklifler, 14 Şubat'a kadar iletilebilecek.