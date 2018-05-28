150 bin hafız yetmedi, 'Amacımız bu sayıyı arttırmak' dedi

Ülkede tam 150 bin hafız bulunmasına rağmen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Amacımız bu sayıyı daha da artırmak' açıklaması geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ülkede belgesiyle birlikte hafız olanların sayısının 150 bine yaklaştığını açıkladı.

"Rabb'imiz hafızları vasıta kılarak Kur'an-ı Kerim'i muhafaza ediyor. Dünyada başka hiçbir kitaba nasip olmayacak şekilde, milyonlarca insanın hafızasında Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar yerleşmiş durumda, bu ne büyük bir mucizedir" diyen Erbaş, "Ülkemizde belgesiyle birlikte hafız olanların sayısı 150 bine yaklaşmıştır. Amacımız bu sayıyı daha da artırmak. Çünkü 81 milyon nüfusumuz var. 81 milyon nüfusu olan bir ülkede hafızların sayısı daha da artmalı" ifadelerini kullandı.