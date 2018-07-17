15 Temmuz'dan 4 ay önce Erdoğan'ın yaverinin ismi verilmiş, işlem yapılmamış

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başyaveri olan Ali Yazıcı'ya ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Yazıcı'ya ilişkin darbe girişiminden 4 ay önce ihbarda bulunulduğunu duyurdu:

Gizli tanık Abdullah, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 ay önce verdiği ifadesinde TSK’da önemli mevkilerde bulunan 42 isimden söz ediyor. Bunlardan birisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başyaveri olan Ali Yazıcı.

Diğeri ise Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kutsi Barış.

Amansız bir FETÖ takipçisi olan İzmir Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Okan Bato, Genelkurmay Adli Müşavirliği’ne bu isimlerin FETÖ’cü olduğuna dair iddiaları soruyor. FETÖ’cü Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse, Oğuz Akkuş ve Hayrettin Kaldırımcı, her defasında oyalıyor, sıkıştırılınca yanlış bilgi veriyor.

Hem de gizli tanık, “Halen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaveridir” dediği halde Genelkurmay Adli Müşavirliği, Ali Yazıcı’nın görev yaptığı yerleri ve yıllarını bildiriyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başyaveri olmasından söz etmiyor.

Ancak başyaver, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en yakınında görev yaptığı için 4 ay içerisinde Ali Yazıcı ile ilgili özel bir işlem yapıldı mı orasını bilmiyorum.