15 Temmuz'da hükümlülere 'zorunlu' görev...

15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda bir konuşma yapacak. İddiaya göre denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülere havalimanındaki programda zorunlu görev verildi.

15 Temmuz töreni nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda bir konuşma yapacağı ve bu esnada denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülere de zorunlu olarak görev yaptırılacağı iddia edildi.

Artı Gerçek'ten İnan Ketenciler’in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümü anması için Ankara programının ardından uçakla 6 Nisan 2019'da kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı'na inecek Cumhurbaşkanı - Erdoğan'ın burada yapacağı mitinge katılmak üzere şehir genelinde denetimli serbestlik kapsamında kamu görevinde bulunan hükümlüler havalimanında görevlendirildi.

PROVAYA GÖTÜRDÜLER

15 Temmuz darbe girişiminin ardından adı İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilen GATA'da denetimli serbestlik hükümleri gereği kamu görevini yerine getirmekte olan hükümlüler, dün öğlen saatlerinde Erdoğan'ı karşılama töreni için prova yapmak üzere Atatürk Havalimanı'na götürüldü.

Denetimli serbestlik yükümlülüklerini ihlal etmekten endişelendiği gerekçesiyle ismini vermek istemeyen bir hükümlü, "Denetimli serbestlik yükümlülükleri kapsamında hastanede yerleri süpürüyorum. Servislerle Erdoğan'ı karşılama provası nedeniyle havalimanına götürüldük. Pazartesi akşam saatlerinde hastaneden yine servislerle Erdoğan'ı karşılamak üzere Atatürk Havalimanı'na götürüleceğiz" dedi.