15 Temmuz sonrası Yunanistan'a kaçan askerlere dönük iltica kararı

Yunanistan'da Danıştay Mahkemesi'nin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan askerlere iltica hakkı verilmesine hükmettiği bildirildi.

Yunanistan Danıştay Genel Kurulu, Yunanistan Hükümeti'nin, İltica Dairesi tarafından bu ülkeye kaçan askerlerden Süleyman Özkaynakçı'ya verilen sığınma hakkının iptaline yönelik itirazını değerlendirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, bugün toplanan Danıştay hakimlerinin, hükümetin karara yönelik itirazını reddederek, askerlere iltica hakkı verilmesine onay verdiği belirtildi.

Özkaynakçı için verilen kararın emsal teşkil etmesi sebebiyle, diğer askerler için de iltica hakkı verilmesi onaylanmış oldu.

AKP'DEN TEPKİ

Karara tepki gösteren AB Bakanı Ömer Çelik Twitter hesabı üzerinden şu açıklamalarda bulundu:

"Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkeye kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesine hükmetmiş. Bir ülke için olabilecek en utanç verici karar. AB Üyesi Yunanistan’ın hukuk sistemi, Türkiye’de demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminde bulunan teröristleri himaye etme kararı almıştır.

Demokrasiye karşı teröristleri himaye eden bu hukuksuz hukuk anlayışının geldiği nokta vahimdir. Kuşkusuz Türkiye’ye karşı da Türkiye düşmanlarının yanında yer almıştır bu zihniyet."