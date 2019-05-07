15 Temmuz sonrası 'özel güvenlik' şirketlerinin sayısında artış

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 1429 özel güvenlik şirketinin bulunduğunu, bunların 217’sinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açıldığını bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İçişleri Bakanlığı’na yönelttiği yazılı soru önergesinde, özel güvenlik şirketleriyle ilgili istatistiki verilerin açıklanmasını istedi.

Türkiye’deki özel güvenlik şirketi sayısını ve bunlardan kaçının silahlı personel istihdam ettiğini soran Gürer, ayrıca, “Özel Güvenlik Şirketlerinde istihdam edilen personel sayısı kaçtır? Bu personelin kaç tanesi silah taşıma belgesine sahiptir? Özel Güvenlik Şirketlerinde ne tür silahlar bulunmaktadır? Bu şirketlerin ağır silah taşıma belgeleri var mıdır? 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra kaç tane Özel Güvenlik Şirketi kurulmuştur? Bu şirketlerde kaç personel görev yapmaktadır? Görev yapan kaç personele silah taşıma belgesi verilmiştir? Türkiye çapında kaç belediye silah taşıma belgesi olan güvenlik görevlisi istihdam etmektedir? Belediyelerde istihdam edilen güvenlik personelinin kaç tanesinin silah taşıma belgesi vardır?” şeklindeki soruların da yanıtlanmasını istedi.

ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ SAYISI...

Odatv'nin haberine göre CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 1429 özel güvenlik şirketinin faaliyet gösterdiğini açıkladı. Soylu, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra açılan özel güvenlik şirketi sayısının 217 olduğunu bildirdi.

Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizatın valiliklerden özel güvenlik izni alan kişi veya kuruluşlar tarafından temin edileceğini belirten Soylu, özel güvenlik şirketlerinin ateşli silah alamayacaklarını ve bulunduramayacaklarını, bu şirketlerin hizmet verdikleri kişi kurum veya kuruluşlarda il özel güvenlik komisyonu tarafından tahsis edilen personel sayısına göre silahlı/silahsız personel çalıştırabileceklerini belirtti.

CHP'li Ömer Fethi Gürer, kamuda görev yapan özel güvenlik çalışanlarının çalıştığı kurum kadrosuna geçme taleplerinin varlığına dikkat çekerek, “Kamu kuruluşlarında özel güvenlik çalışanlarının kadro talepleri de karşılanmalıdır” dedi.