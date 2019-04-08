15 Temmuz Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında karar çıktı

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yaşananlarla ilgili davada 23 sanık ağırlaştılmış müebbet, 3 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı’nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yaşananlarla ilgili 68 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında eski Albay Ümit Bak ve eski Binbaşı Mehmet Ali Çelik’in de aralarında bulunduğu 23 sanığa "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığa ise müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme, üç sanığın cezasını, darbe girişiminden sonraki davranışlarını dikkate alarak takdiri indirimle müebbet hapis cezası olarak belirledi.

Tutuklu sanıklar Faruk Erkul, Engin Sevinç, Okan Türkmen, Baki Ayar ve Bekir Kurt hakkında tahliye kararı verildi. 13 sanık tüm suçlardan beraat etti. 7 sanık hakkında ise karar verilmesine yer olmadığı şeklinde karar verildi. Ömer Halisdemir'i öldürme suçlamasından açılan davada tüm sanıklar beraat etti.