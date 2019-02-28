15 Temmuz gecesi Erdoğan'ı İstanbul'a getiren pilot hakkında önemli iddialar

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Dalaman’dan İstanbul’a getiren uçağın pilotu Barış Yurtseven’in Cemaatçi olduğu iddia edildi.

Cemaat'in 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Dalaman’dan İstanbul’a getiren THY Pilotu Barış Yurtseven’in 'FETÖ’cü olduğu öne sürüldü.

Odatv'nin haberine göre, o gece uçağın online takibini sağlayan “transponder”ı kapatmadığı için Şubat 2017’de işten çıkartılan Yurtseven, daha sonra Atlas Jet’e iş başvurusunda bulundu.

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Show Radyo ve Radyo Viva ortak yayınında “Mayın Tarlası” programında çarpıcı iddialar ortaya attı.

İş başvurusunun ardından Atlas Jet, Yurtseven’den “Herhangi bir örgüte üye olup olmadığına dair temiz yazısı” getirmesini istedi. Bunun üzerine Yurtseven Cumhuriyet savcılığına başvuruda bulundu. Savcılığın yaptığı soruşturmada ise iddiaya göre Yurtseven’in "örgüt bağlantıları" ortaya çıktı.

Yurtseven’in 17-25 Aralık'tan sonra BMW marka aracını satarak Bank Asya’ya 200 bin TL yatırdığı tespit edildi. Yurtseven hakkındaki soruşturmada, Cemaat'in Ankara il imamı olan Cemil Koca ile de 2009- 2014 yılları arasında defalarca görüşme yaptığı ortaya çıktı. Yurtseven’in ByLock kullandığı ve Cemaat üyeleriyle yaptığı görüşmeler HTS kayıtlarından bulundu.

İfadesine başvurulan Yurtseven, FETÖ ile bir ilgisi olmadığını ileri sürdü.

Cumhuriyet Savcılığı, Barış Yurtseven hakkında; “FETÖ içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle atılı silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan dava açılmasına karar verdi.