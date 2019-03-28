15 Temmuz Derneği Başkanı: AKP'nin 'FETÖ’cü adayları MİT'e takılmadı, Öksüz'ün yeğeni de AKP adayı!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yakınlarını kaybedenlerin kurduğu '15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği' AKP listelerindeki 'FETÖ' bağlantılı adaylara tepki gösterdi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yakınlarını kaybedenlerin kurduğu "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği"nden AKP'ye "FETÖ" tepkisi geldi.

Derneğin Genel Başkanı Serhat Çağ, AKP listesinde yer alan "FETÖ"cülerin neden MİT incelemesine takılmamasına tepki gösterdi. Çağ, "FETÖ"nün kilit ismi olarak bilinen firari Adil Öksüz'ün yeğenin AKP'den 31 Mart yerel seçimi için aday olduğunu söyledi.

Milli Gazete'de yer alan haberde, "AKP ve MHP’nin oluşturduğu cumhur ittifakı dışındaki partileri ‘terörist ve vatan haini’ ithamlarını sürdürüyor" ifadeleri yer aldı.

"Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun siyasi parti liderlerine ve partilerine yönelik mesnetsiz suçlamalar ve kullandığı dil ile kirli kampanyalarının dozunu artırdı" denilen haberde, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Genel Başkanı Serhat Çağ'ın, "AKP içindeki 'FETÖ’cü belediye başkan adaylarına" yönelik ifadeleri yer aldı.

Milli Gazete'de yer alan haber şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütün adaylarının MİT ve Emniyet soruşturmasından geçtiğini belirtmesine rağmen AKP içindeki adaylara 15 Temmuz şehitlerinin yakınları tarafından kurulan derneklerin tepkisi devam ediyor.

MİDDER Genel Başkanı Serhat Çağ, "Devletin ve milletin bekasına sahip çıkmak" başlık yazısında, AKP’nin aday gösterdiği birçok kişinin "FETÖ"cü olduğunu iddia etti. Çağ, "FETÖ’cülerle iyi ilişkilerimiz vardı diyen maklubeci Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, ‘Kardeşlik mi görmek istiyorsunuz STV’de Türkiye sevdalılarını izleyin. Provokatör başbakan istemiyoruz’ diyen 'FETÖ' savunucusu Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın aday gösterildi. Bunlar araştırmalara tabi oldu mu?" diye sorarak, AKP’nin "FETÖ"yle yakın temasta olanları aday göstermesine tepki gösterdi.

'ADİL ÖKSÜZ KİMDİR?'

"FETÖ"nün "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz, "FETÖ" soruşturması kapsamında örgütün üst düzey yöneticilerinden biri olarak aranmaktadır. "FETÖ"nün 15 Temmuz darbe girişiminde kritik rol alan Öksüz, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve bazı kuvvet komutanlarının darbeciler tarafından rehin tutulduğu Akıncılar 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın sivil imamıydı. Firar eden ve “FETÖ’nün sır kutusu” olarak nitelendirilen Adil Öksüz, İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristler listesinde yer aldı. Darbe girişiminden önce onlarca sefer ABD’ye gittiği de biliniyor.

'ADİL ÖKSÜZ'ÜN YEĞENİ AKP'DEN ADAY'

İddialarını daha da ileri götüren Çağ, 15 Temmuz darbe girişiminin sivil imamı ve kayıplara karışan Adil Öksüz’ün yeğeninin AKP’den aday gösterildiğini söyledi. Çağ, “Darbe imamı Adil Öksüz’ün yeğeni Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan Adayı Ahmet Doğan da bu araştırmalara tabi oldu mu? Oldu ise 'FETÖ’yle ayan beyan ilişkisi olan bu isimler nasıl partinizden aday oldu? Yoksa bu adaylıklardan AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın haberi yok mu? Varsa milletin gözünün içine baka baka yapılan bu açıklamanın manası nedir? Türk milleti asıl şimdi bu sorulara cevap bekliyor sayın Başkan! Artık oyun bitti! Bu necip millet her şeyin farkında ve günü geldiğinde aptal yerine koyulmanın hesabını sandıkta görecek” diye tepki gösterdi.