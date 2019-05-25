15 Temmuz davasında 'Öcalan' maddesi

15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunduğu belirtilen eski askerlerin cezaları, Abdullah Öcalan'a uygulandığı gibi ‘hiçbir halde koşullu salıverme yapılmaksızın’ kapalı cezaevinde infaz edilecek.

Cemaat'in 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekiplerinden oluşan tim, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu’nun da bulunduğu time verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Cezaların kesinleşmesiyle sanıklar hükümlü statüsüyle yüksek güvenlik cezaevlerine konuldu. Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaları kesinleşen ve Ankara Sincan 2 No’lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na konulan darbecilerin, ne kadar süreyle cezaevinde yatacağını gösteren müddetnameleri düzenlemeye başladı. İnfaz Savcılığı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Özay Cöle, Osman Kılınç, Ünsal Coşkun için ayrı ayrı hazırladığı müddetnamelerde, Abdullah Öcalan hakkında uygulanan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 107/16. maddesini uyguladı. Bu hükümlüler ‘hiçbir şart ve halde koşullu salıverme işlemi yapılmaksızın’ ölünceye kadar kapalı cezaevinde cezaları infaz edilecek.