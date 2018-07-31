15 Temmuz davasında ilginç ifade: Kendimi ezdirmek için bayağı çaba harcadım

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda tankın önüne yattığı görüntüsü ile bilinen Metin Doğan, müşteki olarak verdiği bir ifadede 'Kendimi ezdirmek için bayağı çaba harcadım. Tank durunca da kalktım' dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin dava sürüyor.

Darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'nda tankın önüne yattığı görüntüsüyle hatırlanan Metin Doğan, müşteki sıfatıyla ifade verdi.

Müşteki Doğan, evindeki televizyonda olayları gördüğünü ve kendisine en yakın yer olan havalimanına gittiğini anlattı. Havalimanına gitme nedenini 'insanları sokağa dökmek' şeklinde açıklayan Doğan, şöyle devam etti:

"Fitili ateşleyeyim, dedim. Oraya gittiğimde de eylemim yaklaşık 5-10 dakika sürdü. Kendimi ezdirmek için bayağı çaba harcadım. Tank durunca da kalktım. Kalktığımda da tankın üzerinde 3 asker vardı. En üstteki, uçaksavarla bana nişan almış, bağırıyordu, 'Ateş edeceğim.' diye. Ben de askerde uçaksavar kullanıyordum. Anladığım en iyi silah oydu. O kadar yakın mesafede savurdukları zaman, kan dolu balon gibi patlıyorsunuz. Ne kadar vahşi ölürsem o kadar çok etki gösterir düşüncesiyle o 'Askerim ateş edeceğim.' dedikçe 'Ateş etmezsen senin ta…' diye küfürler ettim. Tank ikinci kez hızlı bir şekilde hareket edince sol paletin altına yattım. Ama ikinci yatışım çok daha korkunçtu. Tank hızlı şekilde bir geldi ben durduğunu anlamadım. Palet omzuma, kulağıma değdi, sonra bir baktım beşik gibi sallanmaya başladı. Orada da ölmeyince tekrar kalktım ve bir baktım 10-12 kişi tankın etrafını sarmıştı. Artık insanlar eyleme tepkisini göstermeye geçmişti, böylece amacıma ulaşmıştım. Bir tek tankı kullanan askerden şikayetçi değilim. Davaya katılmak istiyorum.”