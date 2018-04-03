15 Temmuz ana davasında mahkeme başkanında tuğgeneral Gürler'e tepki

Darbe girişimiyle ilgili sürdürülen ana davada eski 1. Ordu Harekat Yarbaşkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler'in savunmasına mahkeme başkanında 'Kimse bizi yanıltamaz' tepkisi geldi.

'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi oldukları iddia edilen askerlerin de aralarında bulunduğu ana darbe davasında eski 1. Ordu Harekat Yarbaşkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler, mütalaaya karşı savunma yaptı.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, aldatılarak olaylara bulaştırıldığını söyleyen Gürler, 13-14 Temmuz tarihlerindeki toplantıların darbeye hazırlık toplantısı olmadığını savundu. Yapılan toplantının bilgilendirme toplantısı olduğunu belirten Gürler, olay gecesinde ise Selimiye Kışlası 1. Ordu Karargahı'nda olduğunu ve herhangi bir emir vermediğini de kaydetti.

'BİR KISMINI BEN ATMADIM, FİRARİ SANIK ATMIŞ OLABİLİR'

Eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, darbe girişimi gecesi saat 21.15 gibi "Yurtta Sulh" adlı whatsapp grubuna dahil edildiğini gördüğünü ve yoğun bir mesaj akışı olduğunu belirterek, "Gruptaki telefon numalarını görebiliyor ancak hiç birisinin ismi bende kayıtlı olmadığı için mesaj geldiğinde kimden geldiğini göremiyordum. İçinde bulunduğum hengame nedeniyle gelen mesajları birebir takip edemedim. Toplamda 15 anlamlı mesajla gruba dahil olduğum görülmektedir. Aldatıldığımın farkında olmadığım için bu mesajları emir komuta sistemi içinde normal görevimi yapıyor düşüncesiyle attım. Bir kısmını da ben atmadım. Teknik olarak benim cep telefonumdan yazılmış. Kabul etmemek çok mantıksız gibi görünmekle birlikte bu mesajları ben atmadım. Atmış olsam kabul ederdim. Telefonuma başkası tarafından yüklenmiş olabileceği ya da günahını almak istemem ama firari olan Albay Ahmet Zeki Gerehan tarafından atılmış olabileceğinin göz önünde bulundurulmasını talep ediyorum" dedi.

MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ

Sanık Gürler üzerinde ele geçirildiği iddia edilen "1 doları" kabul etmediğini, Yurtta Sulh Konseyi üyesi olmadığını belirterek, dosyası ayrılan tutuksuz sanık Erdal Öztürk'ün ise savunmalarında mahkemeyi yanılttığını iddia etti. Gürler'in savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme başkanı, sanığa yönelik, "Savunmandaki bazı sözlerin maksadını aştığını düşünüyorum. Erdal Öztürk savunmasını yaptı. Kimsenin bizi yanılttığı yok. Kimse bizi yanıltamaz" dedi.